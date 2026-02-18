Arthur Coelho, de 8 anos, é o campeão nacional na categoria mirim da 7ª Liga Nacional CIP (Reprodução/Arquivo pessoal Fábio Coelho)\nArthur Vieira Coelho, de apenas 8 anos, colocou a cidade de Catalão, no sudoeste de Goiás, no topo do pódio nacional. O estudante conquistou o título de campeão na categoria Mirim da 7ª Liga Nacional CIP (Circuito Interligas de Pesca), a maior competição de pesca esportiva em caiaque do Brasil. O campeonato, iniciado em agosto de 2025, foi concluído no dia 29 de janeiro, com a cerimônia de premiação realizada no último dia 31, em Nazaré Paulista (SP).\nO jovem pescador iniciou no esporte aos três anos por influência do pai, o funcionário público Fábio Coelho, de 46 anos. Ao POPULAR, ele contou que a pesca começou em um momento de descontração da família e, desde então, o hábito se tornou constante. De acordo com Fábio, em pouco tempo de prática já foi possível perceber o talento de Arthur, que sempre convidava a família para pescar.