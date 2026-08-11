Segundo o patrão Thiago Lobo, o brasileiro deixou o restaurante por volta das 22h de sábado (Reprodução / Cariocas Gastrobar)\nO goiano Wellington Alberto do Prado Dias, que mora e trabalha na França, está desaparecido desde o último sábado (8). Segundo amigos, ele foi visto pela última vez depois de deixar o trabalho, em um restaurante brasileiro.\nO POPULAR entrou em contato com a Embaixada do Brasil em Paris, por e-mail, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria, em respeito ao fuso horário de Paris.\nO patrão de Wellington, Thiago Lobo, contou ao O POPULAR que o brasileiro deixou o restaurante por volta das 22h de sábado. Segundo ele, um amigo deu carona para Wellington até outro restaurante brasileiro onde ele também havia trabalhado. Depois, a irmã da dona do estabelecimento o deixou em casa.