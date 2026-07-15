Um adolescente goiano, identificado como Khallew Carvalho, de 17 anos, desapareceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto nadava com dois amigos. Segundo a TV Anhanguera, o jovem segue sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros.\nO caso aconteceu na tarde de quarta-feira (14). Conforme apurado pelo repórter Fábio Castro, os três entraram no mar quando foram surpreendidos por uma sequência de ondas e acabaram arrastados para uma área mais profunda.\nOs dois amigos conseguiram sair da água. Um deles relatou que ainda tentou alcançar Khallew, mas não conseguiu por causa da força da correnteza e das ondas.\nRadialista que tinha sumido após sair para levar carro a oficina é encontrado\nCaso Pedro Lucas: mais de dois anos após menino desaparecer, família diz que se mudou de cidade por causa de ameaças