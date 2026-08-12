Wellington Alberto do Prado Dias (Reprodução / Cariocas Gastrobar)\nO goiano Wellington Alberto do Prado Dias, que estava desaparecido na França desde o último sábado (8), voltou para casa nesta quarta-feira (12). Wellington usou as redes sociais para agradecer a todos que se preocuparam com ele e explicou que decidiu se isolar após um surto motivado por problemas.\nPessoas mais próximas sabem que não andava muito bem, com mudança de humor, não estava mais na mesma energia. Nos últimos tempos aconteceram algumas coisas que me deixaram mais preocupado, levando-me a aumentar minha ansiedade a ponto de não suportar", escreveu.\nGoiano desaparece na França, dizem amigos\nAdolescente goiana que estava desaparecida na França é encontrada, diz família\nMãe de adolescente encontrada na França fala sobre alívio em ter filha de volta: 'Ela estar viva é tudo'