Lucas Amaral, de 18 anos, aprovado em 1º lugar no ITA (Reprodução / Instagram Colégio Arena e Reprodução / TV Anhanguera)\nO estudante goiano Lucas Amaral Vêncio, de 18 anos, conquistou o 1º lugar no vestibular 2025 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), uma das instituições de ensino superior mais concorridas e prestigiadas do Brasil. O resultado foi divulgado no dia 12 de dezembro e consagra o desempenho do jovem em um processo seletivo conhecido pelo alto nível de exigência acadêmica e pela disputa entre milhares de candidatos por poucas vagas nos cursos de engenharia.\nEm entrevista ao POPULAR, Lucas conta que o interesse pelas áreas de exatas surgiu ainda no ensino fundamental, quando começou a participar de olimpíadas científicas.\nDesde o fundamental eu já participo de muitas olimpíadas, a maioria pro lado das exatas (obmep, obf, oba, etc), então eu já pegava o hábito de me aprofundar nos assuntos e não me limitar somente ao que era abordado em sala de aula”, explicou.