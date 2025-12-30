-Agressão Maceió (1.3355464)\nUm goiano foi preso em Maceió, Alagoas, depois de agredir a esposa na orla da praia. De acordo com apuração da TV Anhanguera, o homem é suspeito de dar empurrões e socos na mulher e apresentava sinais de embriaguez.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa.\nConforme divulgado pelo g1 Alagoas, o turista goiano e a esposa estavam em Maceió passando férias desde o dia 21 de dezembro e a agressão aconteceu no último sábado (27), próximo a Avenida Sílvio Viana, no bairro da Ponta Verde.\nSegundo apuração do g1 Alagoas, a Ronda do Bairro foi acionada para ocorrência e os agentes deram voz de prisão ao suspeito, com o apoio da Polícia Militar. No vídeo, é possível ver o momento em que as equipes policiais apreenderam o suspeito.