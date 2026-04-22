Doutorando em Linguística, Danilo era conhecido na cena cultural goiana como a drag queen "Zelda, The Queen" (Reprodução/Instagram de Danilo Neves)\nO goiano professor de inglês Danilo Neves Pereira, de 35 anos, que foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, estava prestes a defender a tese de doutorado e gostava de morar no país, afirmou Sandra Pereira da Silva, mãe de Danilo. Os familiares do docente afirmaram que estão em busca de respostas sobre como Danilo Neves chegou ao hospital sem documentos de identificação.\nEm entrevista à TV Anhanguera e à repórter Yanca Cristina do g1 Goiás, o amigo Diego Machado contou que ele era uma pessoa 'exímia e muito trabalhadora'. Segundo Diego, o docente já morava há seis meses na capital argentina e estava na fase final do PhD. 'O Danilo não teria desaparecido por qualquer coisa. Ele é muito responsável. Alguma coisa aconteceu", declarou Diego à repórter Yanca Cristina.