Danilo Neves era professor de inglês e estava na fase final do doutorado (Reprodução/Instagram de Danilo Neves)\nDanilo Neves Pereira, professor goiano de 35 anos encontrado morto na Argentina, desapareceu após sair para ir a encontro marcado por aplicativo, segundo um amigo. Ele morava há seis meses em Buenos Aires e estava na fase final do doutorado.\nEm entrevista ao g1, o amigo Diego Machado contou que Danilo entrou em contato pela última vez de madrugada, por volta das 4h do dia 14, quando avisou a um amigo por mensagem que iria se encontrar com uma pessoa e enviou a localização. Desde então, familiares e amigos não tiveram mais notícias sobre ele.\nAo POPULAR, a Sandra, mãe do professor, disse que a polícia argentina confirmou nesta segunda-feira (20) que o corpo dele foi encontrado. A Unidade de Pessoas Desaparecidas da Polícia da Cidade de Buenos Aires localizou o corpo do brasileiro no Hospital Ramos Mejía, após ser internado devido a uma emergência médica, conforme informações apuradas pelos jornais da Argentina, La Nacion e Clarín.