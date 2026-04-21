Danilo desapareceu após enviar localização para colega e foi encontrado em hospital de Buenos Aires após emergência médica; família aguarda o traslado do corpo (Reprodução/Instagram de Danilo Neves)\nO goiano Danilo Neves Pereira, de 35 anos, encontrado morto na Argentina, tinha conseguido um emprego fixo há pouco tempo, conforme disse o amigo Diego Machado em entrevista à TV Anhanguera. Ele morava há seis meses em Buenos Aires e estava na fase final do doutorado.\nQuem era Danilo Neves Pereira?\nDanilo era natural de Goiânia e construiu carreira acadêmica em Goiás e no Rio de Janeiro. Graduado em Letras-Inglês e mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG), atuou durante 12 anos como professor de inglês no Centro de Línguas da instituição e lecionou como professor substituto na graduação no Departamento de Línguas Estrangeiras.