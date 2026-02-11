A família havia se mudado para o local há cerca de três meses (Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)\nQuatro integrantes de uma mesma família morreram soterrados na manhã desta terça-feira (10), em Eugenópolis, na Zona da Mata mineira. Entre as vítimas está Henrique Moreira de Araújo, de 32 anos, natural de Santo Antônio do Descoberto, região Entorno do Distrito Federal. Também morreram Ana Maria de Carvalho Alves, de 42 anos, e os filhos dela, Weverton Alves Mendes, de 21, e Wesley Carvalho Valentim Rocha, de 17.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a casa onde a família morava foi atingida por um deslizamento de terra após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Inicialmente, havia a suspeita de rompimento de um açude nas proximidades, mas, após avaliação técnica, os militares descartaram essa hipótese.