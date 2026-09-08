Uma viagem de férias terminou em tragédia para uma família do interior de Goiás. O goiano Tochyon Cláudio Cristino, de 33 anos, morreu afogado durante um passeio no litoral de Porto Seguro, na Bahia. Ele era morador de Israelândia, município localizado no oeste goiano, e estava acompanhado da esposa e do filho, de 6 anos. As informações foram apuradas pela repórter Jordana Rafaela, do jornal O POPULAR.\nA fatalidade ocorreu no sábado (5), último dia das férias de Tochyon. A família participava de um passeio de barco em mar aberto, atração na qual os turistas costumam desembarcar na água durante a maré baixa para observar os peixes.\nSegundo a esposa, Tochyon se afastou com um grupo que realizava um percurso a nado para explorar uma área mais distante no mar. No momento do retorno à embarcação, o goiano teve dificuldades para continuar nadando. Ao notar que o companheiro enfrentava problemas na água, a esposa tentou alertar os responsáveis pelo passeio. Apesar das tentativas de socorro, o turista não resistiu e morreu no local.