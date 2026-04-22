Um goiano de 53 anos, identificado como Wellington Silva, morreu afogado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após entrar no mar acompanhado do filho. O caso aconteceu na última segunda-feira (20). A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, mas não teve retorno até a publicação.\nWellington Silva, conhecido como “Engate”, era morador de Quirinópolis, no sudoeste do estado. Ele havia viajado para assistir ao jogo entre Flamengo e Bahia no Maracanã, no domingo (19), e no dia seguinte, foi com a família à praia.\nO POPULAR apurou que o velório de Wellington está previsto para acontecer nesta quinta-feira (23), em horário a definir, pois a família depende do traslado do corpo.\nPai que morreu com filho em praia viajava para comemorar aniversário de 15 anos da filha