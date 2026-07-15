Natural de Campinorte, José Manuel morava nos EUA havia cinco anos com os pais e o irmão (Reprodução/GoFundMe)\nO jovem goiano José Manuel Oliveira Borges, de 21 anos, morreu após sofrer um acidente de moto em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Segundo familiares, o acidente aconteceu no último final de semana e ele morava no país havia aproximadamente cinco anos junto com os pais e o irmão.\nÀ repórter Yanca Cristina, uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que o jovem era natural da cidade de Campinorte, no norte de Goiás. Após a morte do jovem, familiares e amigos iniciaram uma campanha para arrecadar US$ 12 mil dólares e viabilizar o traslado do corpo para o Brasil.\nMorre filha de Cora Coralina\nEx-jogador brasileiro morre na Irlanda; família tenta trazer corpo\nCorretor de imóveis passa mal e morre dentro de academia enquanto fazia atividade física, em Aparecida de Goiânia