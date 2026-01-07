Leonardo José Santana, de 31 anos, morreu nesta terça-feira (6) em Paris, capital da França. A família dele, natural de Iaciara, no centro de Goiás, pede ajuda para trazer o corpo dele ao Brasil.\nAo POPULAR, Luana Ferreira, a irmã de Leonardo, disse que ele morava no país europeu há quase três anos e era funcionário de um hotel. Segundo ela, a família foi informada que o goiano estava sentindo dores e vomitando. Em um momento, entrou no banheiro e “de lá não saiu mais”.\nA irmã mencionou que Leonardo tinha úlcera e várias feridas no estômago, mas para a família dizia que estava melhorando e que estava tudo bem: “Estamos aguardando a autópsia para confirmar”, acrescentou.\nA previsão é que o corpo seja liberado até a próxima segunda-feira (12). Há uma prima que está cuidando do processo para o traslado do corpo, que ficou ao custo de 7 mil € (euros), o que são mais R$ 44 mil em conversão direta.