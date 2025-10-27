O goiano Flavio Cardoso Filho, de 34 anos, morreu enquanto trabalhava no Estados Unidos, segundo a irmã dele, a advogada Izabela Cardoso. Ao POPULAR, Izabela contou que ele trabalhava como entregador e sofreu um infarto enquanto dirigia. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.\nFlavio morreu na noite de domingo (26). De acordo com a irmã, ele parou o carro e infartou. Testemunhas ligaram para polícia, mas não deu tempo nem de chegar ao hospital. Natural de Jaraguá, Flavio morava nos Estados Unidos há dois anos e deixa esposa e um filho de 6 anos.\nHá um mês, eu, a esposa e o filho fomos lá passear. Foi a despedida. Ele era a pessoa mais extrovertida e alegre que existia. Não tinha tempo ruim. Amava fazenda", disse a irmã.\nVeja quem é o goiano que morreu após passar mal no Chile: 'Era luz por onde passava', diz irmã