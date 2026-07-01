Renivaldo Figueiredo Lima, de 55 anos, foi preso na Irlanada (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm goiano que era procurado em mais de 190 países e estava foragido há 14 anos foi preso na Irlanda. Renivaldo Figueiredo Lima, de 55 anos, havia sido incluído na Difusão Vermelha, lista da Interpol de pessoas procuradas internacionalmente. Segundo apuração da TV Anhanguera, ele foi condenado por estupro de vulnerável. Um colega de trabalho de Renivaldo contou ao POPULAR que ele agia normalmente no país europeu e não contava sobre o seu histórico na Justiça.\nO POPULAR procurou a defesa de Renivaldo, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu em 1º de outubro de 2002, em Goiás, conforme dados do processo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A condenação transitou em julgado em 31 de maio de 2012, quando o processo deixou de permitir novos recursos da defesa.