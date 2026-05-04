-zeze_cantor_goiano.mp4 (1.3405041)\nO goiano Ricelly Ribeiro Dias, conhecido artisticamente como Victor Taça, de 30 anos, que cantou para o cantor Zezé Di Camargo durante um passeio próximo ao município de Itacaiú às margens do Rio Araguaia, na região noroeste de Goiás, contou ao POPULAR que ficou 'sem acreditar, porque o Zezé é um ídolo', disse Taça. O momento aconteceu na última quinta-feira (30), a véspera do feriado do dia do trabalho.\nTaça que tem o costume de cantar em bares da capital do pequi e nas regiões metropolitanas de Goiânia, destacou que não esperava se emocionar tanto. Quando fui chegando perto e subindo o rio com a lancha, não acreditei não. E o pessoal que estava na lancha comigo falou assim: 'Pega o violão, você vai cantar para ele.' E eu, sem saber o que ia fazer, porque fica aquela tensão, 'será que ele vai dar atenção?', 'será que ele vai gostar da surpresa?', 'será que ele vai se sentir incomodado?', desabafou Taça.