-Vídeo (1.3450221)\nO criador de conteúdo Deivisteu Marinari, de 36 anos, que flagrou uma jiboia sendo transportada dentro de um carro na Rodovia dos Romeiros, na última quinta-feira (28), afirmou que nunca presenciou nada igual. "Goiânia é surpreendente. Vira e mexe tem uma novidade", disse. O registro dele viralizou nas redes sociais e já soma mais de 165 mil visualizações (veja o vídeo acima).\nNas imagens, uma passageira foi filmada segurando uma cobra viva, que em alguns momentos acaba saindo do veículo. O flagrante do réptil aconteceu em uma das vias de acesso mais movimentadas da capital.\nO autor do vídeo, esclareceu em entrevista à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, que chegou a confundir a cobra com a estampa de uma camiseta.\nNo primeiro momento, achei que seria uma estampa de blusa, algo do tipo. Aí, conversando com um amigo meu, ele falou: 'É uma cobra'. Eu falei: 'Não, não é cobra não'. E ele: 'É uma cobra'. Aí que a gente viu. Estávamos no carro de trás, organizamos, paramos do lado e foi onde fizemos o registro", explicou.