-itamaraty_eua_morte.mp4 (1.3433848)\nO goiano José Manuel Oliveira Borges, de 21 anos, natural de Campinorte, na Região Norte de Goiás, que morreu após sofrer um acidente de moto nos Estados Unidos (EUA), morava há cinco anos em Marietta, ao lado do pai, madrastra e irmão. Após a morte do jovem, familiares e amigos iniciaram uma campanha para arrecadar US$ 12 mil e viabilizar o traslado do corpo para o Brasil. Segundo familiares, ele deixa três irmãos no Brasil, avós, tios e uma sobrinha.\nAo POPULAR, Juliana Borges, irmã de José Manuel, compartilhou que ele era um jovem trabalhador, determinado e cheio de sonhos. Segundo ela, mesmo com a pouca idade, José Manuel chamava a atenção de todos pela maturidade e pela visão de vida que possuía.\nSempre estava disposto a ajudar quem precisasse, sem medir esforços. Era amoroso, educado, prestativo e tinha um coração generoso. Fazia o bem sem esperar nada em troca e deixava sua marca por onde passava', contou Juliana Borges.