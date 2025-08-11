O goiano Alcione Ferreira Lima, de 51 anos, que morreu em um acidente na BR-163, no Mato Grosso, fez uma visita surpresa para a mãe em Posse, no nordeste goiano, e ‘parecia sentir que não ia voltar’, contou a irmã dele, Lucilene Ferreira, ao POPULAR.\nEle veio aqui, agora em junho, no São João, aí ele falava: ‘ah, minha irmã, eu sinto que eu não volto mais’. A gente achava que era só mais uma conversinha, mas realmente ele estava pressentindo que algo iria acontecer”, disse ela.\nConforme Lucilene, o irmão visitava a família com pouca frequência. “Ele aparecia de três em três anos, as vezes sete anos”, disse. Na última visita, segundo ela, Alcione ficou uma semana antes de ir embora.\nDois goianos estão entre os mortos de acidente entre ônibus e carreta em MT\nAcidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em MT