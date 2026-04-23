Conforme a esposa, a viagem ao Rio de Janeiro era uma tradição da família e representava um momento de convivência entre pai e filhos (Arquivo pessoal/Fernanda Cruz)\nO goiano Welington Borges, de 53 anos, que morreu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, entrou no mar acompanhado do filho mais velho, contou Fernanda Cruz. Ela disse que o marido estava na capital fluminense com os dois filhos para assistir a um jogo do Flamengo quando ocorreu o afogamento, na segunda-feira (20).\nEle entrou no mar com nosso filho mais velho, que conseguiu sair. O Welington acabou sendo puxado pela força da água", afirmou Fernanda Cruz, em entrevista ao repórter do g1 Goiás, Vinícius Moraes.\nSegundo Fernanda, o filho mais novo não quis ir à praia e permaneceu no hotel no momento do acidente.