Um goiano que constava na lista de procurados da Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) foi capturado em Viseu, em Portugal. Identificado pela Polícia Militar de Goiás como Matheus Pereira da Silva, ele era considerado foragido da Justiça e foi preso em cumprimento a mandado expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, informou a polícia.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar até a última atualização desta matéria. A reportagem também não conseguiu confirmar detalhes sobre a extradição de Matheus para o Brasil.\nA prisão ocorreu na última sexta-feira (20), em ação conjunta da PMGO, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO) e da Polícia Judiciária de Portugal.\nCaso Valério Luiz: Condenado por matar radialista é preso em Portugal