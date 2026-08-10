- louvre_piramide_video.mp4 (1.3443190)\nO empresário goiano Diego Francisco Silva, de 40 anos, viralizou ao comentar sobre o acabamento da Pirâmide do Louvre, obra de arte do museu em Paris, na França, durante uma viagem que fez com a esposa Anne Karuline. A estrutura é conhecida por uma impressionante estrutura de vidro e metal e é considerada um dos símbolos mais reconhecidos da arquitetura parisiense moderna (veja o vídeo acima).\nDiego contou que não esperava que o vídeo viralizasse tanto, que foi muito além do que imaginava. "Foi um vídeo despretensioso. Eu não esperava ter tanto movimento igual teve", declarou o empresário. Na gravação, Diego critica, em tom de brincadeira, o trabalho dos responsáveis pela montagem, mostrando a assimetria nos posicionamentos das peças de vidro.\nAgora, esse vidraceiro que montou isso aqui... pensa em um vidraceiro ruim, 'véi'. Olha aqui. Olha os encontros do vidro. Não pode. Tem que dar uma manutenção. Olha aqui. O César não deixava um trem desse jeito aqui", afirmou o empresário.