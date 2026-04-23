-Viralizado (1.3401843)\nO goiano Gustavo da Silva Rodrigues, de 30 anos, viralizou nas redes sociais ao pedir para o colega Noah Cannan citar Mozarlândia, no Norte de Goiás, durante um almoço em um quartel nos Estados Unidos. No vídeo, ela se vira para o colega e pede para ele falar: “chama Mozarlândia”, o homem repete a frase e os dois dão risadas. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais de Gustavo e já tem mais de 320 mil visualizações (assista acima). Ao POPULAR, o goiano contou que decidiu compartilhar o vídeo para homenagear a cidade.\nEu tenho um amor muito grande pela minha cidade, Mozarlândia. Sempre penso nela. Nós estávamos almoçando, e ele acabou falando assim: 'você é de Mozarlândia, né?'. E eu tenho mania de falar 'chama'. Eu falo 'chama' para tudo. Aí eu falei assim: ‘fala chama Mozarlândia' para eu enviar para um grupo nosso que a gente tem lá de Mozarlândia'”, contou.