-TESTEMUNHO AVIÃO (1.3306039)\nO goiano Arthur Victor Cordeiro, de 18 anos, viralizou nas redes sociais após contar o seu testemunho de fé em um voo de Goiânia para Navegantes (SC). O rapaz natural de Anápolis, na região central do estado, disse que embarcou no avião na capital e, no meio da viagem, sentiu vontade de compartilhar a sua história (veja o vídeo acima).\nNa gravação, o rapaz se levanta e diz que quer fazer uma ‘demonstração de amor’ para uma pessoa que também está no voo. 'Um minuto, por favor. Bom dia, galera, tudo bem? Queria fazer uma demonstração de amor para uma pessoa que está aqui no avião hoje. Sei que isso é muito normal, mas é porque eu amo muito essa pessoa. Encontrei ela na pior fase da minha vida, onde eu estava começando a ser viciado em bebidas e cigarros', disse Arthur Vitor.