-Peixe raro é encontrado na Irlanda (1.3405319)\nOs goianos Guilherme Dantas e Beatriz Oliveira encontraram um peixe raro, conhecido como “peixe do fim do mundo”, na praia de Fanore, na Irlanda. Os dois vivem no país há alguns anos e viram o animal na areia, enquanto aproveitavam um dia de sol, clima incomum no país.\nÀ TV Anhanguera, os amigos contaram que, à primeira vista, o peixe parecia um pedaço de plástico. Ao se aproximarem, porém, perceberam que se tratava do animal. Guilherme detalhou a situação.\nNa Irlanda é raro fazer sol, mas como o dia estava quente, resolvemos ir à praia. Não tivemos coragem de entrar na água, que estava muito gelada. Foi quando avistamos algo brilhando na areia. Ao nos aproximarmos, nos deparamos com a criatura: um peixe que media entre dois metros e meio e três metros”.