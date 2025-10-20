Um grupo de estudantes goianos conquistou o primeiro lugar na fase nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2025. Com o título, conquistado neste domingo (19), em Vitória, no Espírito Santo, a equipe se prepara para representar o Brasil no mundial da modalidade, que será realizado entre os dias 30 de junho e 6 de julho de 2026, na Coreia do Sul.\nAlém de representar nosso estado em uma competição de nível internacional, os competidores possuem a oportunidade de conhecerem estudantes de diversos países e vivenciar uma nova cultura", destacou Ricardo Augusto Pereira Franco, representante estadual da OBR em Goiás desde 2021.\nSegundo Ricardo, que é professor do Intituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG) e pesquisador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA), a equipe vencedora conseguiu a maior pontuação nas rodadas da competição, "mostrando que o ensino de Robótica em Goiás está no mais alto nível de competitividade nacional".