Cidade de Goiás (Divulgação / Secom)\nRepartições públicas estaduais fecham nesta segunda-feira (20) devido ao feriado da Fundação da cidade de Goiás. O atendimento será suspenso na maioria das unidades do Governo de Goiás, mas serviços essenciais, como saúde e segurança, funcionam normalmente em todo o estado.\nO esquema especial mantém o funcionamento as unidades de saúde, do policiamento civil e militar, do Corpo de Bombeiros e dos serviços de arrecadação e fiscalização. As atividades nos demais órgãos públicos que fecham serão retomados na terça-feira (21).\nTradicionalmente celebrada em 25 de julho, a fundação e a transferência simbólica da capital foram antecipadas este ano por meio do Decreto Estadual nº 10.935 devido à agenda do governador Daniel Vilela. A cerimônia ocorre desde 1961 em homenagem à antiga Vila Boa, que foi a capital de Goiás até 1937, quando Goiânia foi fundada.