Os pescadores em Goiás passam a contar com novas regras para a captura e o transporte de peixes. Uma instrução normativa publicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) atualizou a regulamentação da atividade no Estado, mantendo a política de Cota Zero e ampliando a relação de espécies exóticas, alóctones e híbridas que podem ser pescadas e transportadas.\nSegundo a Semad, as medidas buscam contribuir para a conservação dos estoques pesqueiros nas bacias hidrográficas goianas e dar mais clareza às regras aplicadas aos pescadores.\nAo POPULAR, a gerente de Fiscalização e Inteligência Ambiental da Semad, Amandha Rezende, explicou que a nova norma também corrige lacunas identificadas ao longo da aplicação da normativa anterior, que já previa sua revisão após seis anos de vigência.