A Secretaria Estadual da Educação de Goiás (Seduc) publicou nesta segunda-feira (24), o edital de convocação de mais 1.380 novos professores aprovados no concurso público de 2022. Do total, 533 foram aprovados dentro das vagas do certame e outros 847 são candidatos do cadastro de reserva.
De acordo com o cronograma definido pelo governo estadual, os profissionais devem tomar posse entre janeiro e março de 2026. Os convocados irão ocupar vagas abertas por desistências de candidatos anteriormente chamados ou suprir novas demandas da rede.
A lista com os nome dos convocados, bem como as informações sobre o chamamento estão disponíveis no Diário Oficial de Goiás (Clique aqui).
Com a convocação, a rede estadual de ensino amplia seu quadro efetivo na busca por garantir maior estabilidade e fortalecendo a qualidade do ensino público em Goiás. No dia 15 de outubro, Dia dos Professores, o governador Ronaldo Caiado (UB) havia anunciado a autorização para o chamamento (veja o vídeo abaixo).