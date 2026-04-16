Decreto de emergência ocorre após registro de 115 óbitos por Srag neste ano, a maioria em pessoas acima de 60 anos; Goiás recebeu 436 mil doses de vacina (Secom Governo de Goiás)\nO Governo de Goiás decretou situação de emergência devido a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (15). Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, em 2026, até o momento, Goiás registra 2.560 casos, sendo 126 por Influenza, 49 por Covid-19, 987 por outro Vírus Respiratório e 922 por Srag não especificado.\nDos 2.560 casos de Srag até o momento, 1.077 são em menores de 2 anos, 353 em crianças de 2 a 4 anos, 259 em crianças de 5 a 9 anos e 466 em maiores de 60 anos. Em relação aos óbitos, dos 115 registrados até o momento, 82 são em maiores de 60 anos, nove em menores de 2 anos, oito em pessoas de 50 a 59 anos e quatro em pessoas de 40 a 49 anos.