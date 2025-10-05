Goiás descartou um caso suspeito de intoxicação por metanol. Trata-se de um homem de 25 anos, morador de Bom Jesus, município localizado a cerca de 200 quilômetros de Goiânia, no Sul do Estado. No entanto, outros três casos seguem em investigação. Eles foram registrados na última sexta-feira (3). As pessoas afetadas são moradoras de Itapaci, Padre Bernardo e Formosa, com idades entre 20 e 47 anos. Todas consumiram bebidas alcoólicas antes de apresentarem os sintomas e duas permanecem internadas.\nInicialmente, o caso de Bom Jesus foi notificado como suspeito, mas, com a evolução do quadro, foi descartada a possibilidade de intoxicação por metanol. O paciente foi internado no Hospital Municipal de Bom Jesus neste sábado (4), apresentando dor abdominal, vômitos e visão turva. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) avalia que se trata de outro tipo de intoxicação, cuja causa ainda está sendo investigada. Exames adicionais foram solicitados, e o paciente segue em acompanhamento junto à unidade de saúde.