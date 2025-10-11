As áreas que demandam maior atenção, incluem a região central, sul e noroeste do estado (Wildes Barbosa/O Popular)\nApós dias de calor intenso e baixa umidade, os goianos devem se preparar para a chegada de pancadas de chuva neste final de semana. A previsão, baseada em dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), indica que o clima pode começar a refrescar no estado. Ao POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, disse que a instabilidade deve se intensificar, com risco de chuvas e rajadas de vento em diversas regiões.\nAs áreas que demandam maior atenção incluem as regiões central, sul e noroeste do estado. Ao POPULAR, Amorim informou que o período chuvoso ainda não iniciou, mas há possibilidade de chuvas isoladas neste final de semana. Segundo André, a princípio, as regiões terão chuvas leves e moderadas, que podem ser distribuídas neste sábado (11) e no domingo (12).