Limitar o aquecimento global é o tema central das discussões da 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30, que começa oficialmente na segunda-feira (10), em Belém, no Pará. Mas o Brasil ainda olhar para os Estados quando o assunto é o aumento das temperaturas, como mostram os dados compilados pelo MapBiomas Atmosfera, apresentados na quarta-feira (5). De acordo com o estudo divulgado pela plataforma, Goiás não apenas tem sentido de forma intensa os efeitos do aumento das temperaturas como aparece em uma posição de alerta no cenário climático nacional, figurando como o 5º Estado brasileiro no ranking de aquecimento mais acelerado entre 1985 e 2024.\nCom uma taxa de elevação da temperatura média de cerca de 0,30 °C por década, nas quatro décadas entre 1985 e 2024, Goiás aparece com uma taxa média de pouco acima da média nacional, que é de 0,29 °C por década. O Estado aparece no ranking atrás de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí e Tocantins, que apresentam taxas entre 0,34°C e 0,40°C por década.