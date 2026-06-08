Candidatos ao concurso da Câmara em fila para entrar em local de provas: lisura não foi ferida, garante banca (Instituto Verbena / UFG)\nGoiás aparece na 11ª posição entre os estados brasileiros com maior percentual de pessoas com nível superior completo. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma publicação nas redes sociais, que apresentou um ranking da escolaridade da população brasileira por unidade da federação.\nDe acordo com os dados divulgados pelo instituto, 16,52% da população goiana possui nível superior completo. O levantamento considera pessoas que concluíram a graduação, além daquelas que possuem pós-graduação, mestrado ou doutorado.\nO tema também foi destaque no Censo Demográfico de 2022, que mostrou que 16,75% da população brasileira possui ensino superior completo. Em todo o país, são cerca de 15,4 milhões de mulheres e 10,5 milhões de homens com diploma de nível superior.