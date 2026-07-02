Goiás é o 2º estado com mais usuários de internet no Brasil, ficando atrás apenas do Distrito Federal. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (2), 94,4% da população goiana utilizou a internet em 2025. Para se ter uma ideia melhor, a porcentagem representa 6,1 milhões de habitantes (veja a lista dos estados ao final do texto).\nA pesquisa também fez recortes por idade. Nesse sentido, em Goiás, 82,6% das pessoas com 60 anos ou mais utilizaram a internet em 2025. Desde 2016, esta é a primeira vez que o resultado supera 80%. Além disso, o grupo etário com mais consumidores foi o de 25 a 29 anos, com 99%. Outro destaque é com relação à população de 10 a 13 anos, que registrou 84,1% de usuários. Para comparação, o número caiu 4,9 pontos percentuais (p.p.) em relação a 2024 (89,0%).