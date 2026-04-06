A ação judicial em que os estados de Goiás e Tocantins disputam uma área de 12,9 mil hectares na divisa entre os entes federativos está suspensa até o dia 22 de junho, em determinação do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão se deu com um acordo entre todas as partes em uma audiência conciliatória realizada na tarde desta segunda-feira (6). A suspensão ocorre para a realização de um estudo técnico, em conjunto, sobre a linha divisória entre os dois estados.\nDe acordo com a Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), a suspensão do processo até junho servirá “para que os dois estados realizem, de forma conjunta, um estudo técnico sobre a área em discussão, com o objetivo de aprofundar a análise da situação local e buscar uma solução consensual”. O órgão resume que a questão, portanto, “segue em tratativas conciliatórias no âmbito da ACO 3734”. A ação foi proposta pelo Estado de Goiás, ao questionar a titularidade territorial da região norte do município de Cavalcante (GO), a cerca de 550 quilômetros de Goiânia.