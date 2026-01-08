Um levantamento nacional inédito classificou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. Embora ainda haja maior número de São Paulo, onde estão concentrados 30 dos 100 melhores, Goiás se destaca com a vice-liderança e 10 unidades registradas no ranking, o que equivale a 10% do total nacional.\nNa sequência, vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%).\nAs unidades de Goiás na lista são: Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Heca), Hospital Estadual da Mulher (Hemu), Hospital Estadual de Urgências Otávio Lage Siqueira (Hugol), Hospital Estadual Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) e Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), todos em Goiânia; Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Huapa); Hospital Estadual de Luziânia (HEL); Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso); Hospital Estadual de Trindade (Hetrin); e Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu.