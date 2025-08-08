A falta de chuva é o que causa a baixa umidade do ar, explica especialista (Wildes Barbosa/O Popular)\nO Estado de Goiás entrou em condições críticas de seca e risco extremo de incêndios nesta sexta-feira (8), segundo boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O estado enfrenta condições extremas de seca, com destaque para regiões que já somam 96 dias sem chuva significativa, explicou o gerente do Centro Meteorológico, André Amorim.\nA previsão indica predomínio de sol, calor intenso e baixa umidade relativa do ar em grande parte do estado. A combinação de temperaturas elevadas e clima seco aumenta os riscos à saúde e ao meio ambiente, alertou o Cimehgo.\nAo POPULAR, André Amorim, que é meteorologista, explicou as condições do tempo no período da seca.