Incêndio florestal em Goiás (Letícia Graziely/O Popular)\nO avanço da estiagem e a queda contínua nos índices de umidade relativa do ar colocaram 135 dos 246 municípios goianos em estado de atenção máxima contra incêndios florestais, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A situação crítica é impulsionada pelo chamado "Fator 30-30-30", combinação meteorológica que cria o cenário ideal para a rápida propagação de chamas (entenda sobre esse fator abaixo). Por isso, o uso do fogo permanece terminantemente proibido.\nEssa combinação favorece que a vegetação fique mais seca, mas eu até brinco que não é a temperatura que provoca as queimadas é a ação humana. Infelizmente a gente não monitora fogo, a gente monitora gente", explicou o gerente do Cimehgo, André Amorim, em entrevista ao POPULAR.