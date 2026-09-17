Trecho da BR-414, em Goiás (Ecovias Araguaia)\nGoiás está entre os oito estados que terão testes com radares de velocidade média em rodovias federais concedidas, em um projeto-piloto autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). No Estado, o experimento ocorrerá em um trecho de 5,46 quilômetros da BR-414, em Anápolis, conforme a decisão publicada no Diário Oficial da União. A medida não irá gerar autuação ou penalidade, segundo o órgão.\nA autorização foi publicada pela ANTT, por meio da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD), no dia 11 de setembro. De acordo com a Decisão SUROD nº 1.314, a Concessionária Ecovias do Araguaia poderá implementar o projeto no trecho entre o km 434+640 e o km 440+100, no sentido Sul.\nAo POPULAR, a Ecovias do Araguaia, responsável pela concessão, informou que não há, até o momento, previsão para a implantação do sistema.