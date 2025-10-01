André Amorim, gerente do Cimehgo, aponta para pluviômetro instalado: número de equipamentos deve praticamente triplicar em Goiás (Wesley Costa / O Popular)\nA operação Goiás Alerta e Solidário 2025/26, lançada nesta terça-feira (30) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), é uma ação preventiva inédita no País. O estado está adquirindo 180 novos pluviômetros, que se somarão aos 100 já instalados em quase toda a totalidade do território goiano, com o objetivo de antecipar eventos climáticos extremos, como chuvas intensas ou estiagem prolongada. O mapeamento do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil aponta que em janeiro haverá precipitação acima da média em 54 municípios goianos; em fevereiro; o número sobe para 157.\nPluviômetro é um equipamento que coleta e mede a quantidade de chuvas. Para André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), que é vinculado à Semad, o mais importante é a resposta quase em tempo real que os novos equipamentos vão trazer, possibilitando ações rápidas. Há quatro anos, desde que chuvas torrenciais caíram sobre as regiões Norte e Nordeste do Estado, Goiás criou um projeto preventivo pioneiro para minimizar os efeitos dessas tempestades.