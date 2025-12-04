A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) iniciou nesta quarta-feira (3) a distribuição de 24,5 mil doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), destinadas à imunização de gestantes. As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde nesta semana e devem chegar a todos os municípios goianos até sexta-feira (5).\nEm Goiás, 91,2 mil gestantes estão aptas a receber o imunizante. A meta do governo estadual é vacinar pelo menos 80% desse público. Podem se vacinar mulheres com idade gestacional entre 28 semanas e até 14 dias antes do parto, sendo que a vacina funciona no esquema de monodose. Ainda nesta quarta, 16,6 mil doses já começaram a ser distribuídas aos municípios goianos. De acordo com a SES-GO, é importante que os municípios se mobilizem e orientem as gestantes a procurar as unidades de saúde conforme o cronograma local.