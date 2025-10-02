O Governo de Goiás anunciou, nesta quinta-feira (2), o início das operações de uma força-tarefa preventiva contra a adulteração de bebidas com o metanol. A primeira fase da operação começa nesta quinta pela capital. Em seguida, avançará para os municípios do interior goiano. Como Goiás ainda não teve nenhum registro de intoxicação por metanol, as medidas são para evitar casos no estado.\nDiferentes frentes irão integrar a força-tarefa: Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM), Polícia Técnico-Científica (PTC), Vigilância Sanitária e o Programa de Defesa do Consumidor (Proncon). A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) também já repassa orientações aos hospitais e médicos goianos sobre como tratar casos de intoxicação por metanol.\nRapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol