Goiás aplicou 10,6 mil doses da vacina contra a dengue do Instituto Butantan em profissionais da atenção primária à saúde. No País, o Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a estratégia de vacinação com a Butantan-DV após o registro de 42 casos com sinais de alerta identificados pelo sistema de farmacovigilância, os quais seguem em investigação. Em Goiás, há um deles sob análise: um homem de 58 anos, vacinado em março, morador do interior. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), ele está em casa e passa bem.\nA paralisação temporária da utilização do imunizante foi adotada por precaução e, a partir de consenso entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi anunciada nesta segunda-feira (8). A medida veio após os registros de casos sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos.