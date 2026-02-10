A prova teórica online para a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começará a ser aplicada na próxima quarta-feira (11), segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A modalidade oferece mais comodidade ao candidato, que poderá realizar a prova de casa, com fiscalização remota e uso de inteligência artificial no monitoramento.\nA novidade foi anunciada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9). Segundo o Detran, a iniciativa quer aumentar o acesso ao exame para municípios afastados da capital, onde a fiscalização presencial é limitada e foram observados resultados positivos na fase de testes. O índice de reprovação, que era de 40%, caiu para menos de 10%.\nA aplicação do exame será realizada com recursos de inteligência artificial, que vão funcionar como um complemento à fiscalização humana do exame, feita remotamente por fiscais. Em entrevista à TV Anhanguera, o presidente do Detran-GO, Waldir Soares, explicou como o monitoramento vai funcionar. “Temos a IA. Se fizer um movimento para o lado, virar o rosto, vai ter o cancelamento automático da avaliação. E, se tiver alguma fraude, com certeza vamos levar para a polícia investigar, mas imediatamente o aluno terá uma punição”, disse. O candidato poderá realizar a prova de casa, desde que atenda aos requisitos técnicos de conectividade. Quem não tiver o equipamento adequado ou internet pode optar pela modalidade presencial.