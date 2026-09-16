-ia_incendio (1.3456801)\nO Sistema Integrado de Monitoramento e Alertas de Goiás (SIMA-GO) foi lançado nesta quarta-feira (16), como uma plataforma que utiliza Inteligência Artificial (IA) para analisar imagens de satélites, identificar possíveis incêndios em segundos e enviar alertas para equipes do Corpo de Bombeiros e produtores rurais (veja o vídeo acima). A ferramenta também analisa o relevo das áreas atingidas, indica os melhores trajetos para as equipes chegarem ao local e consulta o histórico de incêndios para ajudar na prevenção e identificação de áreas de risco, de acordo com o governo do Estado.\nA plataforma reúne dados meteorológicos, ambientais e operacionais em um único sistema. Segundo o Corpo de Bombeiros, a tecnologia já está em funcionamento experimental há mais de 60 dias.