Goiás não deverá ter chuvas neste final de semana e as temperaturas podem chegar até 38°C em algumas regiões do estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que no decorrer da semana, o calor predomine em Goiás sem previsão de chuvas significativas até pelo menos o dia 13 de outubro.
A meteorologista do Inmet, Elizabete Alves, explica que o tempo firme deve marcar os próximos dias.
O final de semana já vem aí com abertura de sol, predominando o tempo seco, com elevação das temperaturas e queda da umidade relativa do ar. Será um final de semana mais quente em relação ao início da semana", afirmou.