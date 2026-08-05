Os moradores de Goiás já podem renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pedir a segunda via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) diretamente pelo WhatsApp. A iniciativa reúne cinco serviços prioritários nesta primeira fase para agilizar os atendimentos mais procurados no estado.\nA nova ferramenta passou a funcionar na terça-feira (4). Além dos documentos, a população pode consultar processos de licenciamento ambiental, registrar manifestações na Ouvidoria e tirar dúvidas com inteligência artificial (IA) diretamente pelo aplicativo.\nVeja o passo a passo para usar o canal:\nSalve o número (62) 3201-8700 na lista de contatos do seu celular;\nAbra o WhatsApp e envie qualquer mensagem para iniciar a conversa;\nSiga as instruções na tela fornecidas pelo assistente virtual para escolher o serviço desejado.