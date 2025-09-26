Início da primavera na segunda (22) será marcada pela frente fria (Wildes Barbosa/O Popular)\nGoiás pode ter chuvas isoladas nesta sexta-feira (26), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas estão previstas para os municípios localizados no centro e no norte do estado, como Goiânia, Britânia, Goianésia, Formosa, Mundo Novo, Campinaçu e Nova Roma, entre outros.\nNa capital, a temperatura mínima prevista para esta sexta-feira é de 18°C, e a máxima de 31°C. Enquanto isso, a umidade do ar deve variar entre 30% e 80%. Já em Britânia, os termômetros devem oscilar entre 24°C e 35°C. Os dados estão disponíveis no site do órgão.\nConforme a meteorologista do Inmet, Elizabete Alves, a partir deste sábado (27), o tempo em Goiás deve ter predomínio de sol e aumento das temperaturas.\nNo decorrer da próxima semana, se mantêm essas temperaturas mais elevadas, não só aqui em Goiânia, mas em todo o estado. [As] condições de chuva [são] muito pequenas. Se ocorrer, será mais na região sudoeste, algo bem isolado. A volta das chuvas mais abrangentes vai ser do dia 13 de outubro em diante", explicou a meteorologista.